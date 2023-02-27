Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля

О происшествии сообщили местные жители в соцсетях. Они рассказали, что мощные хлопки были слышны в большинстве населенных пунктов.

Глава муниципалитета Роман Бублик объяснил происхождение громких звуков.

«Уважаемые жители Ейского района, прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений «звуков взрыва», который напугал многих. По информации от представителей силовых структур, это был сверхзвуковой хлопок. В нашем районе все спокойно», — пояснил Роман Бублик в Telegram.

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