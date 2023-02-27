Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-ejskogo-rajona-obyasnili-prichinu-gromkih-hlopkov-prozvuchavshih-26-fevralya
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Фото sdelanounas.ru

О происшествии сообщили местные жители в соцсетях. Они рассказали, что мощные хлопки были слышны в большинстве населенных пунктов.

Глава муниципалитета Роман Бублик объяснил происхождение громких звуков.

«Уважаемые жители Ейского района, прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений «звуков взрыва», который напугал многих. По информации от представителей силовых структур, это был сверхзвуковой хлопок. В нашем районе все спокойно», — пояснил Роман Бублик в Telegram.

Читайте также: в Динском районе ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Рак груди, яичников и бесплодие: нарколог рассказал, чем пиво опасно для женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях