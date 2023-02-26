В Динском районе ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы

Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в ДНТ «Миловидово» возле станицы Новотитаровской.

В связи с обнаружением авиабомбы с 18:00 25 февраля на территории Динского района ввели режим «Чрезвычайная ситуация».

Специалисты проводят необходимую работу по обезвреживанию взрывоопасного предмета, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: в Новороссийске взорвали найденную на стройплощадке немецкую авиабомбу. Снаряд обнаружили 14 февраля строители во время земляных работ на улице Григорьева в Южном микрорайоне. Приехавшие на место специалисты установили, что это немецкая бомба общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250.