В Динском районе ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы
Происшествия
26.02.2023 09:17
Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в ДНТ «Миловидово» возле станицы Новотитаровской.
В связи с обнаружением авиабомбы с 18:00 25 февраля на территории Динского района ввели режим «Чрезвычайная ситуация».
Специалисты проводят необходимую работу по обезвреживанию взрывоопасного предмета, сообщает пресс-служба администрации Динского района.
Читайте также: в Новороссийске взорвали найденную на стройплощадке немецкую авиабомбу. Снаряд обнаружили 14 февраля строители во время земляных работ на улице Григорьева в Южном микрорайоне. Приехавшие на место специалисты установили, что это немецкая бомба общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250.
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