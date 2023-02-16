В Новороссийске взорвали найденную на стройплощадке немецкую авиабомбу

Снаряд обнаружили 14 февраля строители во время земляных работ на улице Григорьева в Южном микрорайоне. Приехавшие на место специалисты установили, что это немецкая бомба общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250.

Для обезвреживания снаряда в город-герой приехали специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону.

Авиабомбу уничтожили 16 февраля на военном полигоне «Раевский». В общей командной работе приняли участие сотрудники МЧС, МВД, мэрии, а также казаки, сообщил в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с обнаружением авиабомбы в Новороссийске с 18:00 14 февраля ввели локальный режим ЧС. Жителей близлежащих домов попросили соблюдать все необходимые меры безопасности.