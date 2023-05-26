В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова в Краснодаре

Информация о падении неизвестных обломков в районе улицы Героя Яцкова распространилась в соцсетях утром 26 мая. Сообщалось, что обломки повредили припаркованный автомобиль.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что информация является ложной. На видео, прикрепленном к посту, которое снято на указанном в соцсетях месте, виден легковой автомобиль со следами ДТП.

«На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так. На самом деле эта машина после ДТП — стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: сильный хлопок прозвучал на улице Морской в Краснодаре.