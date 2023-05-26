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Мэр Краснодара: окна в пострадавших от хлопка домах в центре города заменят в кратчайшие сроки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-okna-v-postradavshih-ot-hlopka-domah-v-tsentre-goroda-zamenyat-v-kratchajshie-sroki
Мэр Краснодара: окна в пострадавших от хлопка домах в центре города заменят в кратчайшие сроки

Сильный хлопок прозвучал в центре Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на улице Гаражной частично повыбивало окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на Гаражной продолжают работать экстренные службы и призвал жителей города сохранять спокойствие.

«Мы находимся в контакте с жителями пострадавших домов. После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь. С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки. Буду держать вас в курсе», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительной информации, в результате хлопка в центре Краснодара никто не пострадал. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации. В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова.

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