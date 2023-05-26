Перепутали двери: коммунальщики вскрыли квартиру пенсионера в пострадавшем от хлопка доме в центре Краснодара

Инцидент произошел утром 26 мая в пострадавшем от хлопка доме на улице Гаражной.

Для устранения последствий ЧП коммунальщикам было необходимо попасть на чердак. Ключа от двери на чердак они не нашли, поэтому вскрывали дверь с помощью дрели. Выяснилось, что двери они перепутали и по ошибке вскрыли квартиру. На пороге их встретил удивленный пенсионер, который не услышал шум из-за своего плохого слуха.

«Специалисты управляющей компании дома «ГУК-Краснодар» уже починили дверь и установили в квартиру дедушки новый замок», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный хлопок разбудил жителей центра Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на улице Гаражной частично выбиты окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации. Мэр Краснодара сообщил, что окна в пятиэтажке заменят в кратчайшие сроки. В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова.