В экстренных службах опровергли информацию о беспилотнике в районе стадиона «Краснодар»

Информация о замеченном летательном объекте в районе стадиона «Краснодар» распространилась в соцсетях утром 26 мая.

В оперативных службах назвали эти сведения фейком. Информацию о БПЛА не подтвердили в МВД, СУ СК РФ по Краснодарскому краю и в МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный хлопок разбудил жителей центра Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на улице Гаражной частично выбиты окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Предположительный прилет БПЛА попал на видео. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации. Мэр Краснодара сообщил, что окна в пятиэтажке заменят в кратчайшие сроки. В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова.