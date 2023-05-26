Предположительная атака беспилотника в Краснодаре. Видео

Рано утром 26 мая жители центра краевой столицы проснулись от громкого хлопка. Офисное здание получило повреждения кровли и окон. В соседнем пятиэтажном доме на улице Гаражной, 77/1 выбило около 20 окон.

Причиной громкого хлопка в центре Краснодара мог стать беспилотник. Местные жители сняли предположительную атаку БПЛА на видео и поделились им в соцсетях. Однако в оперативных службах и правоохранительных органах пока эту информацию официально не подтвердили.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают все экстренные службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», окна в пострадавших от хлопка домах в центре города заменят в кратчайшие сроки. Об этом заявил мэр Краснодара.

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