Губернатор Кубани: причиной происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Рано утром 26 мая жители центра краевой столицы в районе кинотеатра «Авроры» проснулись от громкого хлопка. Офисное здание на улице Морской получило повреждения кровли и окон. В соседнем пятиэтажном доме на улице Гаражной, 77/1 выбило около 20 окон.

«Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия на улице Морской никто не пострадал. Он поблагодарил спецслужбы за профессиональную и оперативную работу.

Кондратьев добавил, что власти в ближайшее время помогут восстановить поврежденные здания и окажут всю необходимую помощь людям, чье жилье пострадало после падения беспилотников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», окна в пострадавших от хлопка домах в центре города заменят в кратчайшие сроки. Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Наумов.

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