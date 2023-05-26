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Мэр Краснодара: кровля многоэтажки на улице Гаражной не повреждена

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-krovlya-mnogoetazhki-na-ulitse-garazhnoj-ne-povrezhdena
Мэр Краснодара: кровля многоэтажки на улице Гаражной не повреждена
Фото t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов 26 мая провел заседание оперативного штаба по поводу хлопка в центре города, от которого пострадали здания на улицах Морской и Гаражной.

В заседании приняли участие городской прокурор Александр Лихонин и представитель краснодарского УВД Вячеслав Котов.

«Обсудили дальнейшие шаги по восстановлению многоквартирного и частного домов на улийе Гаражной. И чем можем помочь в пострадавшем офисном здании на улице Морской, которое рядом. Конечно, специалисты должны проверить все помещения и конструкции изнутри. Но уже сейчас могу сказать, что в многоквартирном доме кровля не пострадала. Окна в нем планируем восстановить в кратчайшие сроки», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара сообщил, что в произошедшем в настоящее время разбираются следователи. Он призвал горожан не доверять непроверенной информации в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный хлопок разбудил жителей центра Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на улице Гаражной частично выбиты окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Предположительный прилет БПЛА попал на видео. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации. Мэр Краснодара сообщил, что окна в пятиэтажке заменят в кратчайшие сроки. В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова. Позже в соцсетях появилась информация о беспилотнике в районе стадиона «Краснодар». В экстренных службах назвали информацию фейком.

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