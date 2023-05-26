В пострадавшем от хлопка частном доме в Краснодаре начали затягивать поврежденную кровлю временной пленкой

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов 26 мая в ходе заседания оперштаба.

В здании на улице Морской в результате ЧП выбило окна, повреждена кровля. В пятиэтажном доме № 77/1 на улице Гаражной частично выбиты окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля. Окна в многоэтажке планируют заменить в ближайшее время, кровлю частного дома в настоящее время затягивают пленкой.

Ремонт крыши планируют начать 27 мая. Сейчас живущему в пострадавшем доме мужчине помогают с переездом к родственникам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный хлопок разбудил жителей центра Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на улице Гаражной частично выбиты окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Предположительный прилет БПЛА попал на видео. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации. Мэр Краснодара сообщил, что окна в пятиэтажке заменят в кратчайшие сроки. Также по его словам, кровля многоэтажки на улице Гаражной не повреждена. В оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова. Позже в соцсетях появилась информация о беспилотнике в районе стадиона «Краснодар». В экстренных службах назвали информацию фейком.