В подмосковном концертном зале «Крокус-Холл» произошла стрельба, есть погибшие

Стрельба произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие.

Видео стрельбы опубликовали различные каналы в Telegram. На кадрах слышны многочисленные выстрелы, люди пытаются спрятаться в концертном зале между креслами. Также на других роликах видно, как посетители выбегают из здания «Крокус-Холла» в Красногорске.

Кроме того сообщается, что в здании произошло задымление. Официальной информации о произошедшем пока нет.

По данным РИА «Новости», стрельбу открыли три человека. Сообщается о как минимум 10 погибших.

«Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», музыканты не пострадали, сообщают оперативные службы», — сообщает ТАСС.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл».

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