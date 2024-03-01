Мужчину застрелили из ружья в оживленном месте в центре Краснодара

Преступление произошло днем 1 марта на пересечении улиц Буденного и Рашпилевской около магазина Matrona.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что неизвестный застрелил вышедшего из автомобиля мужчину из старого охотничьего ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Сообщается, что преступник сдался прибывшим на место полицейским. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Участок тротуара перекрыли для пешеходов для проведения следственных действий.

Официального комментария о происшествии от правоохранительных органов пока не поступало. Информация об убийстве уточняется.

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