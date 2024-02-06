Мужчина жестоко убил соседей в Краснодарском крае из-за оскорбления родственницы

Преступление произошло в ночь на 3 февраля в Славянске-на-Кубани в частном доме на улице Садовой.

По версии следствия, накануне между 55-летним местным жителем и его соседкой произошел конфликт, во время которого оскорбили его родственницу. Ночью мужчина вернулся в дом к соседям с бейсбольной битой и убил супружескую пару. Мужу нанес множественные ножевые ранения, а жену избил битой и камнями.

Погибших в доме обнаружил их родственник на следующее утро. Он обратился за помощью к соседу, который их убил. Мужчина вызвал на место экстренные службы, но не стал сразу рассказывать о своей причастности к смерти соседей.

Личность убийцы удалось установить благодаря грамотной работе следователя и сотрудников полиции. Соседа задержали и завели на него уголовное дело об убийстве по ч. 2. ст. 105 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный житель Белореченска убил работодателя ударом ножа в бедро. Происшествие произошло 21 января в частном доме на улице Победы.