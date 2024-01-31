Пьяный житель Белореченска убил работодателя ударом ножа в бедро

Происшествие произошло 21 января в частном доме на улице Победы в Белореченске.

По данным следствия, 44-летний мужчина гостил у своей матери. Вскоре к нему приехал поговорить 37-летний знакомый, у которого тот подрабатывал разнорабочим. Во время разговора мужчины поссорились, в ходе конфликта рабочий ударил ножом работодателю в бедро.

После нападавший ушел домой и не стал помогать знакомому. В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте. Скорую и полицию вызвал очевидец произошедшего.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть, обвиняемого заключили под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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