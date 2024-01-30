Мужчина забил ножом собутыльника и сам сдался в полицию в Абинском районе

Убийство произошло ночью 28 января в арендованной квартире на улице Железнодорожной поселка Ахтырского.

По данным следствия, мужчины 60 лет и 51 года вместе выпивали. В процессе застолья они поругались, в результате чего один из собутыльников ударил знакомого своим ножом три раза в шею и грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Нападавший сам вызвал экстренные службы и сообщил о совершенном преступлении.

В ходе допроса злоумышленник вину признал в полном объеме, его заключили под стражу. Возбудили уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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