Пьяная женщина зарезала сожителя во время домашней ссоры в Краснодарском крае

Преступление произошло днем 14 января в Кропоткине в многоквартирном доме на переулке Степном.

По версии следствия, в тот день 44-летняя местная жительница пила алкогольные напитки вместе со своим 53-летним сожителем. В какой-то момент они начали ссориться. Женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя в ключицу. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

После случившегося женщина вызвала на место экстренные службы и рассказала им о случившемся. На допросе она полностью признала свою вину.

На местную жительницу завели уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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