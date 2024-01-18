Пьяная женщина зарезала сестру из-за стука телефоном по столу на Кубани

Преступление произошло 17 января в Гулькевичи на улице Ленинградской.

По версии следствия, в тот день две сестры пили алкогольные напитки в съемной квартире. Одной из них кто-то позвонил и она после разговора начала эмоционально стучать телефоном сестры по столу. Женщине это очень не понравилось — она схватила кухонный нож и ударила им сестру в шею.

После этого местная жительница вызвала на место бригаду скорой помощи. Через несколько часов 38-летняя женщина умерла в больнице от полученной раны. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы.

Следователи завели на 36-летнюю местную жительницу уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители собирают и закрепляют доказательства. Подозреваемой в ближайшее время предъявят обвинения, ее планируют заключить под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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