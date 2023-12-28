Женщина зарезала кухонным ножом сожителя в Краснодаре

Убийство произошло в ночь на 20 декабря на улице Бородина краевого центра.

По данным следствия, 34-летняя женщина и ее 47-летний сожитель жили в его доме. К ним в гости пришел знакомый, с которым сожители сели выпивать. В какой-то момент гость начал приставать к женщине, из-за чего та начала ссориться с хозяином дома.

В ходе ссоры женщина четыре раза ударила сожителя кухонным ножом в грудь и живот. От полученных травм мужчина скончался на месте. На следующий день тело погибшего обнаружила его сестра, которая пришла навестить брата, потому что тот не отвечал на звонки. О произошедшем она сообщила в правоохранительные органы.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе допроса подозреваемая полностью признала вину и рассказала об обстоятельствах преступления. На время следствия женщину заключили под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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