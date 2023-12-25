Житель Гулькевичей из ревности задушил знакомую и закопал ее тело в лесу

Убийство произошло 9 декабря в доме на улице Нагорной.

По данным следствия, 34-летний мужчина пришел домой к своей 36-летней знакомой. В ходе разговора пара поссорилась из-за ревности гостя. Он задушил возлюбленную, после чего отнес ее в лес. Через несколько дней злоумышленник вернулся и похоронил тело.

В правоохранительные органы с сообщением об исчезновении 13 декабря обратилась подруга женщины. Полицейские и следователи установили причастность мужчины к исчезновению.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчину планируют заключить под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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