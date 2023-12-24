Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Житель Москвы зарезал девушку из Краснодара из-за ссоры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-moskvy-zarezal-devushku-iz-krasnodara-iz-za-ssory
Житель Москвы зарезал девушку из Краснодара из-за ссоры
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло ночью 23 декабря на Мукомольном проезде в центре столицы.

По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После произошедшего нападавший также несколько раз ударил ножом себя. Сейчас мужчина в больнице, там ему оказывают медпомощь.

По данным из соцсетей, девушка приехала в Москву из Краснодара. Она некоторое время жила со своим убийцей. Во время ссоры девушка заперлась в комнате, откуда позвонила подруге и сказала, что «ее убивают».

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: в Краснодаре пьяный мужчина ударил по голове сожительницу, она умерла в больнице.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях