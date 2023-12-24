Житель Москвы зарезал девушку из Краснодара из-за ссоры

Убийство произошло ночью 23 декабря на Мукомольном проезде в центре столицы.

По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После произошедшего нападавший также несколько раз ударил ножом себя. Сейчас мужчина в больнице, там ему оказывают медпомощь.

По данным из соцсетей, девушка приехала в Москву из Краснодара. Она некоторое время жила со своим убийцей. Во время ссоры девушка заперлась в комнате, откуда позвонила подруге и сказала, что «ее убивают».

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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