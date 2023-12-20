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В Краснодаре пьяный мужчина ударил по голове сожительницу, она умерла в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-udaril-po-golove-sozhitelnitsu-ona-umerla-v-bolnitse
В Краснодаре пьяный мужчина ударил по голове сожительницу, она умерла в больнице
Фото t.me/kubansledcom

Инцидент произошел вечером 9 декабря в квартире на улице Стасова.

По данным следствия, 39-летний мужчина и его 35-летняя сожительница распивали алкоголь. В ходе застолья они поссорились на бытовой почве, и мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. После этого пара легла спать.

Через несколько дней состояние женщины ухудшилось. Мужчина вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. Через четыре дня женщина умерла в больнице в результате ушиба головного мозга. На мужчину завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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