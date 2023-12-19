Пьяный мужчина ошибся домом и вместо соперника зарезал пенсионера на Кубани

Убийство произошло 6 декабря в станице Гривенской в Калининском районе.

По данным следствия, в этот день 48-летний местный житель отправился выяснять отношения с бывшей сожительницей. Он шел к дому, в котором женщина жила с другим мужчиной.

Так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он по ошибке зашел в соседний дом, где жил 67-летний пенсионер. Между хозяином дома и незваным гостем произошел словесный конфликт. В ходе ссоры последний не менее трех раз ударил пенсионера в шею принесенным с собой кухонным ножом.

От полученных ран пожилой мужчина скончался на месте, а злоумышленник ушел домой. На следующее утро соцработник обнаружила тело пенсионера и вызвала полицию.

Подозреваемого задержали. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. На мужчину завели уголовное дело, он находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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