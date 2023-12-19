Следком показал видео с места расстрела строителей в Краснодаре

Убийство произошло вечером 17 декабря на улице Боннской в районе Немецкой деревни.

Местный житель после конфликта не менее четырех раз выстрелил из ружья по бытовому вагончику, в котором находились строители. В результате стрельбы один рабочий погиб на месте, второго госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением ноги.

По факту убийства 61-летнего мужчины и ранения 52-летнего строителя возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. На месте происшествия работали следователь и криминалист. Они изъяли пули и гильзы, а также допросили свидетелей. Назначили проведение баллистической и судебно-медицинской экспертиз.

Преступником оказался 39-летний местный житель. Его уже нашли и задержали. В его доме обнаружили ружье, из которого он стрелял по вагончику. Следователь уже допросил подозреваемого и предъявил ему обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступника, стрелявшего по строителям в Немецкой деревне, удалось найти благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников отдела полиции Прикубанского округа УМВД Краснодара. Они задержали стрелка в его доме. Подозреваемого планируют заключить под стражу.