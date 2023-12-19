В Краснодаре задержали мужчину, застрелившего из ружья строителя в вагончике

Преступление произошло вечером 17 декабря на улице Боннской в районе Немецкой деревни.

Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из ружья по бытовому вагончику, в котором находилось двое строителей. В результате стрельбы один рабочий погиб на месте, второго госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением ноги.

По факту убийства 61-летнего мужчины и ранения 52-летнего строителя возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. На месте происшествия работали следователь и криминалист. Они изъяли пули и гильзы, а также допросили свидетелей. Назначили проведение баллистической и судебно-медицинской экспертиз.

Мужчину, открывшего стрельбу по строителям, нашли и задержали в Краснодаре. Им оказался 39-летний местный житель. В его доме обнаружили ружье, из которого застрелили рабочего. Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Преступника удалось найти благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников отдела полиции Прикубанского округа УМВД Краснодара. Они задержали стрелка в его доме.