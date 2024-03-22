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Кондратьев выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-postradavshim-v-terrakte-v-krokus-siti-holle
Кондратьев выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования всем пострадавшим при теракте.

«Страшный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Много погибших и раненых.  От себя лично и от имени всех жителей Краснодарского края приношу глубокие соболезнования всем пострадавшим от этого акта агрессии и злобы. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал губернатор в Telegram.

Он выразил уверенность в том, что все виновные в этом страшном событии будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу в зале «Крокус Сити Холл» устроила группа до 5 человек. Об этом вечером 22 марта сообщил источник в оперативных службах Московской области. На место ЧП в «Крокус Сити Холл» направили более 50 бригад скорой помощи.

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