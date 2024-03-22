«Интерфакс»: стрельбу в зале «Крокус Сити Холл» устроила группа до 5 человек

Об этом вечером 22 марта сообщили источники информагентства в оперативных службах Московской области.

«Предварительно, группа неизвестных, в которую входило от двух до пяти человек в камуфляже, была вооружена автоматическим оружием. Террористы сначала расстреляли охранников на входе в главный вестибюль концертного зала. Потом они начали стрелять по зрителям в фойе», — приводит слова своего источника в силовых структурах «Интерфакс».

Здание торгово-развлекательного центра в Красногорске загорелось, сейчас идет его тушение. В результате нападения погибшие и раненые сотрудник и гости «Крокус Сити Холла». По данным некоторых Telegram-каналов, число жертв преступников может достигать 40 человек. Точные официальные данные по количеству пострадавших и погибших пока не известны.

Специалисты МЧС смогли эвакуировать из подвала горящего здания несколько десятков человек.

«Основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Сейчас идут работы по спасению людей с крыши «Крокус Сити Холла» с помощью подъемных механизмов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Красногорске. По факту ЧП в ТРЦ «Крокус Сити Холл» ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие. На место ЧП в «Крокус Сити Холл» направили более 50 бригад скорой помощи.