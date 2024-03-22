На место ЧП в «Крокус Сити Холл» направили более 50 бригад скорой помощи

Стрельба и пожар произошли в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник».

На место ЧП минздрав Московской области направил более 50 бригад скорой для оказания помощи пострадавшим, сообщает РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие.