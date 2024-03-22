Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в ТЦ «Крокус-Сити»

Стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Число пострадавших и погибших уточняется, заявили в Генпрокуратуре.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» после ЧП в «Крокус Сити Холле».

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата», — сообщили в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Поступали сообщения о погибших и пострадавших в результате теракта. На месте ЧП работают свыше 50 бригад скорой помощи. Из подвала здания успели вывести около ста человек.

Во время нападения в здании произошел пожар, пламя охватило кровлю. Здание «Крокус Сити Холл» начали тушить с воздуха. Для этого привлекли три воздушных судна.