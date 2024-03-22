«Крокус Сити Холл» пытаются потушить с воздуха

Для тушения пожара в «Крокус Сити Холле» привлекли авиацию. Один вертолет уже ведет сброс воды на горящее здание, еще два воздушных судна готовятся к вылету. Об этом сообщает МЧС России.

В аэропортах столицы в связи со стрельбой в концертном зале усилены меры безопасности.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщает Росавиация.

Кроме того, на железных дорогах России, в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба РЖД.

Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в концертном зале в Подмосковье произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие. На место ЧП в «Крокус Сити Холл» направили более 50 бригад скорой помощи.

После стрельбы в здании начался пожар. Из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.