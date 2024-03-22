ЦОС ФСБ: предварительно, в результате теракта в «Крокус Сити» погибли 40 человек

Стрельба, а затем пожар в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Точное число пострадавших и погибших уточняется.

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли 40 человек, еще более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ.

В центре общественных связей ФСБ добавили, что проводятся оперативно-разыскные действия. Принимаются все меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Поступали сообщения о погибших и пострадавших в результате теракта. На месте ЧП работают свыше 50 бригад скорой помощи. Из подвала здания сотрудники МЧС успели вывести около ста человек, многие выбежали сами после начала стрельбы и последующего пожара.

Огонь разгорелся, здание «Крокус Сити Холл» начали тушить с воздуха. Для этого привлекли три воздушных судна.

Кроме того, усилены меры безопасности на транспортных объектах: в аэропортах, на вокзалах, в поездах.