В здании концертного зала «Крокус Сити Холл» начался пожар

Кровлю здания в Красногорске после стрельбы вечером 22 марта охватило пламя. Людей продолжают эвакуировать.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области началась перед началом концерта рок-группы «Пикник». По словам директора группы, музыкантам удалось эвакуироваться.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Также на место выехал губернатор Андрей Воробьев, создан оперативный штаб, сообщает РИА «Новости».

В соцсети попало видео расстрела людей. На кадрах видно, как в здание входят четыре человека, они стреляют по посетителям «Крокус Сити Холл». Официально о количестве нападавших правоохранительные органы пока что не сообщают.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие.