Из-за теракта в «Крокус-Холле» отменили массовые мероприятия в выходные в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером 22 марта, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия отменяются в столице на предстоящие выходные.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в Telegram.

Ранее Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших при теракте, произошедшем в ТЦ «Крокус-Сити». Глава Москвы дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба произошла вечером 22 марта. По сообщениям различных пабликов, есть погибшие и пострадавшие. На место ЧП в «Крокус Сити Холл» направили более 50 бригад скорой помощи.