Топ-7 идей, что можно сделать из старого кожаного ремня

Ваш любимый кожаный ремень поистрепался вдрызг. Носить его вы больше не можете. Вахту в шлевках достойно подхватил его младший брат, но и выбрасывать старичка рука не поднимается.

Возможно он был подарен друзьями в далекой молодости и отслужил верой и правдой четверть века. Заслужил уважение. Это уже не просто ремень, а исторический артефакт!

Вы очередной раз, с легкой грустью, попробовали его починить в память о старых заслугах, но тщетно. Впрочем, это не значит, что ему пора на свалку. Этот ветеран еще принесет пользу в быту. Главное придумать, что можно из него сделать. Как дать ремню вторую жизнь?

Точило для ножей

Возможно в результате ваших раздумий брючный ремень станет ремнем для правки ножей. Хотя вы раньше и не пользовались таким девайсом — придется менять привычки.

Один конец ремня фиксируется, например, на крючке для кухонных полотенец, свободный конец натягивается рукой. Проводим лезвием ножа по плоскости ремня.

Сначала одной стороной, потом другой. Сверху вниз. Несколько раз. Все. Режущая кромка ножа выправлена (если, конечно, до этого нож был идеально наточен). Технология проверена веками. Подобным приспособлением для наведения опасных бритв пользовались в те времена, когда парикмахеры уже перестали быть цирюльниками, но еще не стали барберами.

Браслет

Можно сделать из старого ремню стильный и функциональный браслет-напульсник. Пробить несколько дырок, так, чтобы ремень комфортно стягивал запястье. Такое приспособление повысит уровень защиты суставов и костей от травм и выглядит брутально и убедительно.

Собачья радость

Ремень, украшавший ваши брюки, может красоваться на вашем питомце. Нужна только линейка, чтобы отмерить правильную длину, нож или ножницы, чтобы удалить лишнее.

Держатель для инструментов

Если у вас есть шкафчик для инструментов, то старый кожаный ремень поможет вам навести в нем порядок. Прикрепите с помощью шурупов или прибейте гвоздями ремень к стенке или дверце шкафа, через определенные промежутки делая отдельные ячейки с помощью того же крепежа. Так, чтобы получилось что-то вроде газырей или патронташа.

В ячейках храним отвертки, плоскогубцы, напильники, сверла, карандаши или маркеры. Всё то, что обычно болтается где попало и никогда не оказывается под рукой в нужную минуту.

Брелок для ключей

Если от ремня почти ничего нет осталось — пустите его на брелоки.

Порезав ремень на ленты нужной длины, пробейте и просверлите отверстие с одной из сторон. Если не лень, сходите в мастерскую, где делают дубликаты ключей. Как правило, там же можно поставить блочку или люверс (это такая, хм…, железная дырка). Проденьте в полученное отверстие связку ключей.

При небольших навыках и бурной фантазии кожаный брелок можно украсить росписью.

Например, выжечь на нем раскаленным гвоздем свои инициалы.

Умелые ручки

Кожаный ремень — простор для творчества. Если вы ему подвержены, то и думать не о чем. Закладки для книг, винтажные ручки для ящиков дачного комода, прочные ручки для хозяйственных шоперов, подхваты для штор, рамки и держатели для фотографий, элементы декора для ваз и подсвечников. Фантазия у вас есть — используйте ее.

Быстрее. Выше. Сильнее.

Из кожаного ремня получается идеальное ложе для дальнобойного орудия — праща (он же — рогатка). Не зря же этот элемент рогатки называют в народе «кожеток». В полоске ремня длиной в вершок прорезаете отверстия с краев, сквозь которые продеваете прикрепляемую резиновую ленту или жгут. Свободные концы натяжного устройства крепятся на концах рогатки и спортивный тренажер для стрельбы по мишеням готов.

В ложе-кожеток вкладывается метательный снаряд — небольшой камень или пластиковый шарик и вы готовы к упражнениям на меткость.

Бонус

Если вы не придумали, что делать со старым ремнем и ни один из топовых вариантов вас не впечатлил, просто положите его в дальний угол шкафчика. Когда-нибудь обязательно пригодится!

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