Ретропоезд «Победа» 10 апреля прибыл в Краснодар

На вокзале краевой столицы в четверг встретили ретропоезд, который является символом Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что поезд уже по традиции каждую весну ездит по разным станциям Северо-Кавказской железной дороги, и люди всегда с нетерпением его.

«Это высочайшая оценка труда историков, механиков, машинистов — тех, кто дает жизнь проекту. Огромная благодарность организаторам. Всех с наступающим Днем Победы!», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы» приедет на Кубань. Первыми в крае ее увидят жители Новороссийска — там «Поезд Победы» будет работать 31 марта и 1 апреля. После поезд отправится в Анапу — жители смогут посетить выставку 2 апреля. В Туапсе поезд будет работать 3 апреля, в Сочи — 4 и 5 апреля.

Билет можно бесплатно получить на сайте проекта после регистрации — ее открывают примерно за сутки. Поезд также можно посетить в режиме онлайн — 3D-тур размещен на сайте проекта.

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