«Эстафету Победы» приняли в Мостовском районе

Международная акция к 80-летию Великой Победы идет вдоль внешних границ государств-участников СНГ. По маршруту движения эстафеты проходят памятные митинги, концерты и передача символа Победы.

«В ходе «Эстафеты Победы» пограничники передают друг другу символ — пограничный столб, увенчанный орденом Великой Отечественной войны. Здесь он пробудет около недели, а потом отправится в Кабардино-Балкарскую Республику», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Накануне символ принимали в Сочи. Уже 9 апреля встретили в Мостовском районе. Памятный митинг в парке Победы открывали военные погрануправления ФСБ по Карачаево-Черкесской республике.

«Сегодня мы чествуем наших героев. Их подвиг бессмертен», — сказал начальник второго отделения кадров пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике Виталий Снопов.

По территории Кубани памятная акция с митингами и концертами шествует уже вторую неделю. В регионе завершающим пунктом станет поселок Мостовский. Эстафета Победы пройдет более 65 тыс. км вдоль внешних границ государств участников СНГ.

Проведение такой эстафеты стало уже давней традицией. Международную патриотическую акцию к 30-летию Победы полвека назад встречал мостовчанин, сейчас ветеран-пограничник Александр Ждамиров.

«Спустя 50 лет я вновь встречаю этот символ. В то время вдоль южных границ СССР эстафета шла в течение года, сейчас за 144 дня», — поделился ветеран-пограничник Александр Ждамиров.

Памятная акция стартовала 2 февраля — это день окончания Сталинградской битвы — переломного сражения в Великой Отечественной Войне. Для Мостовского района, где нацисты уничтожили поселок Михизееву поляну, сожгли и убили более 200 человек, такие акции знаковые.

«Представилась возможность в очередной раз почтить память ветеранов, тружеников тыла, сказать добрые слова участникам специальной военной операции», — сказал глава Мостовского района Сергей Ласунов.

«Эстафета Победы» завершится 28 мая в Москве на празднование Дня Пограничника.

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