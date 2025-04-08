Героя огненного подвига чествовали в Архипо-Осиповке 4 апреля. 185 лет назад во время Кавказской войны рядовой русского войска, защищая Михайловское укрепление, уничтожил около 3 тыс. врагов. Когда укрепление было окончательно окружено, герой поджег пороховой погреб.

В память о тех героических событиях в селе, названном в честь героя, Архипо-Осиповке прошли торжественные мероприятия. У памятного креста состоялись молебен и минута молчания.

После колонна собравшихся прошла от монумента до места, где когда-то и разворачивалось то сражение. На импровизированной сцене выступили местные коллективы. Также организаторы на территории развернули интерактивный музей. Здесь продемонстрировали образцы военной формы и быта того времени. А также обучили всех желающих искусству штыкового боя. Благодаря инициативе городских властей в этом историческом месте откроют филиал городского историко-краеведческого музея.

«Уникальная территория, которую сохранили. Мы ее сформировали и как земельный участок передали в бессрочное пользование нашему учреждению, нашему городскому музею», — сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

В ближайшее время будет выделено финансирование и побережье пополнится еще одним уникальным объектом.

«Наша основная задача — это восстановить максимально по тем планам и по тем схемам. Здесь будет и кузница, и казармы, и пост, и малые архитектурные формы, и артиллерийские орудия. На данный момент разрабатывается эскизный проект», — сказала начальник отдела культуры, искусства и кинематографии Екатерина Себелева.

Не имеющий аналогов музей здесь появится в ближайшие пару лет, но прикоснуться к истории, вспомнить героев прошедших войн и даже отведать кашу и полевой кухни можно и сейчас.

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