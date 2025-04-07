Вечный огонь зажгут на братской могиле под Новороссийском ко Дню Победы

Вечный огонь будет гореть в селе Мысхако на территории воинского захоронения «Братская могила советских воинов, 1943 г», рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

По словам градоначальника, концепцию благоустройства территории разработали, учитывая пожелания большинства новороссийцев.

«В честь празднования 80-летия Великой Победы и с целью сохранения и увековечивания памяти героев приняли решение об установке на территории объекта культурного наследия звезды и чаши огня», — написал Кравченко в Telegram.

Он сообщил, что здесь также обновят освещение и плиточное покрытие, а затем проведут озеленение территории.

«Отремонтируем подпорные стены от остановочного комплекса на улице Шоссейной до прилегающей территории Дворца культуры Мысхако», — заключил глава Новороссийска.

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