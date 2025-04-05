В Краснодаре приводят в порядок могилы героев Великой Отечественной войны

Весенний санитарный марафон стартовал в краевой столе 3 марта. Мероприятия по уборке города в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы продлятся два месяца.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, в этом года наибольшее внимание оказывают уборке кладбищ, где захоронены герои Великой Отечественной войны.

«Каждую неделю на субботниках будем наводить порядок на могилах тех, кто, рискуя здоровьем, и ценой жизни ковал Победу. На этой неделе привели в порядок 169 мест воинских захоронений на Всесвятском, Дубинском, Пашковском, Славянском кладбищах и в хуторе Ленина. Убрали поросль, сорняки, вынесли 20 куб. м мусора, очистили надгробия, покрасили красные звезды на памятниках воинов», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Глава города отметил, что красные звезды сохранились не на всех надгробиях героев Великой Отечественной войны. В Краснодаре приняли решение вернуть традицию по установке красных звезд.

Во время субботников звезды клеят только на те могилы, которые уже привели в порядок. Каждый краснодарец может получить звезду для установки на могиле своего героя. Их бесплатно выдают на улице 4-я Линия, 57 и на предприятии по оказанию ритуальных услуг на кладбище хутора Ленина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мероприятия по уборке Краснодара продлятся два месяца в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. В прошлом году за два месяца в субботниках поучаствовали почти 165 тыс. жителей. Работы по уборке охватят водоемы, лесополосы, парки, скверы и памятные места города.

Подпишись, здесь всегда интересно.