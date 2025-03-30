Уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы» приедет на Кубань

Первыми в крае иммерсивную передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, увидят жители Новороссийска.

Музей «Поезд Победы» в городе-герое будет работать 31 марта и 1 апреля. После поезд отправится в Анапу — жители смогут посетить выставку 2 апреля. В Туапсе поезд будет работать 3 апреля, в Сочи — 4 и 5 апреля.

Билет можно бесплатно получить на сайте проекта после регистрации — ее открывают примерно за сутки. Выставка-музей будет находиться на железнодорожных вокзалах, где организуют посещение экспозиции. Зарегистрированный билет придет на электронную почту.

Рекомендуемый возраст посетителей — от 12 лет, дети младшего возраста могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с эффектом присутствия, размещенная в поезде — 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Поезд также можно посетить в режиме онлайн — 3D-тур размещен на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.