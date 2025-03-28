Светящийся арт-объект «Родина-мать» появится в Сочи к 80-летию Победы

Власти Сочи ищут подрядчика для светового оформления города-курорта к 80-летию Победы.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 42,5 млн рублей.

Исполнителю предстоит создать, установить, подключить, а затем демонтировать различные декоративно-световые конструкции. В перечень вошли арт-объекты «Родина-мать» и «Победа», композиция с флагами и орденом, фотозоны «Красная Звезда».

Согласно документам, завершить все монтажные работы подрядчик должен до 1 мая.

Читайте также: «Щит Великой Победы» длиной 80 метров развернут в Сочи. Авторы проекта — студенты и преподаватели Сочинского института РУДН. В учебном заведении уже прошла презентация. Студенты представили макет-копию, уменьшенную в 1,6 тыс. раз.

«Щит Великой Победы» развернут по траектории взлета и посадки самолетов, его будет видно с высоты 50 м. Размеры конструкции символичны — ровно 80 м. В целях безопасности она будет состоять из 90 баннеров-пазлов.

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