«Щит Великой Победы» длиной 80 метров развернут в Сочи

Авторы проекта — студенты и преподаватели Сочинского института РУДН.

В учебном заведении уже прошла презентация. Студенты представили макет-копию, уменьшенную в 1,6 тыс. раз.

«Сделали все необходимые расчеты, на этой неделе приступаем к реализации. Ориентировочно — он будет смонтирован в 20 числах апреля. В начале мая планируем установить, обязательно вас пригласим на открытие», — отметил директор сочинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Александр Петенко.

«Рад, что именно преподаватели и студенты занимаются этим значимым проектом, ведь над нашим «Щитом Великой Победы» пролетят миллионы и тысячи жителей и гостей нашего курорта», — поделился студент 4 курса СПО сетевого и системного администрирования Даниил Молотков.

«Щит Великой Победы» развернут по траектории взлета и посадки самолетов, его будет видно с высоты 50 м. Размеры конструкции символичны — ровно 80 м. В целях безопасности она будет состоять из 90 баннеров-пазлов. Перед началом строительства специалисты провели геологические изыскания и мониторинг ветровой нагрузки.

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