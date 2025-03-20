Патриотическая эстафета «Свеча памяти» проходит в Краснодаре

Краевая столица в День освобождения города приняла эстафету «Свеча памяти» — в этом году она стартовала в Курганинском районе под девизом «От сердца к сердцу, от храма к храму».

Организаторами эстафеты стали краеведческий отряд «Поиск», поисковый отряд «Обелиск и школьный архивно-поисковый отряд «Луч» при поддержке краевого отделения «Поискового движения России», а также органы власти нескольких муниципальных образований региона и духовенства Русской Православной церкви.

Так, свеча побывала уже 16 образовательных учреждениях Краснодара. Завершат эстафету 12 апреля: в этот день к мемориальной доске у стадиона «Динамо» возложат цветы — именно на этом месте в 1942-1943 годах был лагерь советских военнопленных.

После пламя Свечи перевезут к Вечному огню, и оно он станет его частью. Затем ученики казачьих классов школы № 86 отвезут символ эстафеты в Войсковой собор Александра Невского, где пройдет панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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