В Краснодаре показали проект южного скоростного периметра города

Масштабный план обновления дорожной сети кубанской столицы представил вице-мэр Владимир Архипов на стратегической сессии «Твой выбор — будущее Краснодара».

Ключевым проектом плана стал южный скоростной периметр — его строительство планируют в 2028-2053 годах. Магистраль соединит улицу Бородинскую с микрорайоном Гидростроителей и районом улицы Старокубанской. Стоимость проекта — около 80 млн рублей.

Автомобильная дорога планируется с 4-6-полосным движением и строительством двух надземных переходов через озеро Старое русло и реку Кубань. Протяженность дороги — 9,65 км

Также в программу модернизации входят реконструкция развязки на Володарского — Тихорецкой — Шевченко и 4-го проезда Тихорецкого, капитальный ремонт Тургеневского моста, улиц Калинина, Старокубанской и Фадеева, а также расширение Западного обхода с трамвайной линией и строительство новых подъездный дорог к школе, Дворцу самбо и жилым районам. В этом году работы уже стартуют на шести объектах, пишут «Краснодарские известия».

Читайте также: более 150 млрд рублей направят на реконструкцию дорог Краснодара до 2035 года.