Более 150 млрд рублей направят на реконструкцию дорог Краснодара до 2035 года

По инициативе губернатора в краевом центре началась реализация масштабной программы по развитию дорожной сети. Рассчитана она на десять лет. За это время построят и модернизируют 27 развязок, путепроводов и дорог. По 17 объектам уже разработаны проекты, к реализации некоторых приступили.

Улица Уральская — одна из наиболее оживленных дорожных артерий города. Она ведет на выезд из краевого центра — Восточный обход. В сутки здесь проезжают тысячи машин. Из-за повышенного трафика здесь образовываются регулярные пробки. Но не только огромное количество автомобилей становятся причиной заторов. Нередко здесь пешеходы нарушают ПДД, переходя дорогу в неположенном месте. Чтобы обезопасить жизнь и водителей и пешеходов, власти приняли решение построить здесь надземный переход.

«В рамках краевой программы за счет краевой субсидии мы приступили к строительству нового надземного пешеходного перехода. Он неординарен тем, что он не только через улицу Уральскую, но еще и через железнодорожные пути», — сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

«Будущий надземный переход будет около 200 м в длину и 3 м в ширину. На новом объекте создадут все условия для пешеходов: это будут высокие ограждения и комфортные лестничные спуски. Также предусмотрены пандусы и подъемники для маломобильных граждан. Рока идет стройка — здесь будет действовать временный пешеходный переход», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

Еще одно масштабное строительство развернулось в микрорайоне Черемушки у берега реки Кубань. Там продолжается строительство дороги от улицы Старокубанской к школе-интернату для одаренных детей. Протяженность полотна составит 2,8 км. Ее оборудуют современным освещением, тротуарами и велодорожками. Работы планируют завершить в сентябре этого года.

«У нас готовность объекта довольно-таки высокая, завершены подготовительные работы, отсыпано земляное полотно, на ряде трасс выполнена ливневая канализация», — отметил руководитель строительного проекта Михаил Харин.

Программа по развитию дорожной сети краевой столицы рассчитана на десять лет. Для ее реализации из краевого бюджета выделили 150 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог, а также на содержание ливневой канализации и насосных станций. Всего дорожный фонд Краснодарского края в 2025 году увеличен до 60,5 млрд рублей — за десять лет он вырос практически в четыре раза. На эти средства планируется отремонтировать более 200 км дорог по всему краю.

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