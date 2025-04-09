В середине 2026 года планируют завершить капитальный ремонт Тургеневского моста

Строители приступят к работам 15 апреля. Путепровод станет первым объектом, который обновят по программе комплексного развития дорожной сети Краснодара.

«Тургеневскому мосту 40 лет. По строительным меркам возраст далеко не пенсионный. К сравнению — старый Яблоновский мост прослужил почти 70 лет. Когда проектировали Тургеневский в 1976 году, никто и не предполагал, что по нему каждый день будут проезжать 50 тыс. автомобилей», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Боровикова.

Такая большая нагрузка и стала причиной того, что полотно износилось. Поэтому власти приняли решение капитально ремонтировать конструкцию. Работы здесь начнутся в ночь с 15 на 16 апреля, будут идти круглосуточно — в несколько этапов. На капитальный ремонт путепровода потратят более 1 млрд рублей. Заменят опорные балки, железобетонные плиты, парапеты и перила, обновят лестничные сходы и восстановят асфальт.

«В ночь уже выходим, рисуем разметку и поочередно закрываем полосы, чтобы максимально дискомфорт нейтрализовать. Разделение встречных потоков будет вестись столбиками, будем устанавливать светофорные объекты, чтобы минимизировать пробки», — отметил управляющий подрядной организации Сергей Демиденко.

На первом этапе ремонтники займут две полосы из четырех, установят дорожные знаки и ограждения. Грузовики перенаправят на Яблоновский мост.

«Работы большие, поэтому со всех сторон нужно полное понимание. Контракт отыгран, подрядчик и исполнители понятны. Хорошо, что подрядчик с большим опытом производства данных работ и знает структуру и подход», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

Завершить все работы на объекте планируют в середине 2026 года.

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