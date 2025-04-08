В 2025 году разметку обновят на 99 участках дорог в Краснодаре

Общая площадь разметки, которую нанесут весной в Краснодаре, превысит 38 тыс. кв. м.

В настоящее время свежую разметку наносят на участке Ставропольской от улицы Седина до улицы Вишняковой, а также на улице Красных Партизан от ТЦ «Парк Европа».

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщил, что разметку наносят преимущественно ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

«Специалисты не создают заторов, не затрудняют городской трафик и оперативно справляются с задачами. Помимо этого, работы проводят только при соответствующих погодных условиях, чтобы не пострадало качество разметки», — сказал Архипов.

Помимо этого в Краснодаре выполнят ямочный ремонт на 160 участках дорог площадью 23 тыс. кв. м. С начала года работы уже выполнили на 120 объектах площадью более 15 тыс. кв. м. Сейчас дорожники работают на улицах Круговой и Новосибирской.

Также планируется ремонт гравийного покрытия дорог на 48 участках площадью 128 тыс. кв. м. Работы уже выполнены на участке улице Горького от улицы Братьев Игнатовых до Кубанской Набережной и на подъездной дороге к НСТ «Речник». Общая площадь превышает21 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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