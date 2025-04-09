Автобусы в Сочи начнут выполнять бесшовные перевозки

Нововведение в схему городского общественного транспорта Сочи начали вводить перед началом курортного сезона.

По словам главы города-курорта Андрея Прошунина, такое решение позволит жителям удаленных районов добираться до центральной части города на магистральных маршрутах по цене одного билета.

Транспорт Сочи в день перевозит более 300 тыс. пассажиров на 126 линиях. По прогнозам, число пассажиров общественного транспорта в высокий сезон может увеличиться на 15%.

За последние три года за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги», краевых программ и средств перевозчиков в городе-курорте появилось 225 единиц современной техники на газе и электричестве. Сейчас в городе идет активная подготовка общественного транспорта к летнему сезону.

«Поручил провести мониторинг технического состояния всех задействованных и резервных автобусов, уделить особое внимание санитарному состоянию и исправной работе систем климат-контроля», — написал Прошунин в Telegram.

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