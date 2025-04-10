Озеро лотосов пересохло в поселке Белозерном под Краснодаром

Пользователи соцсетей обеспокоены состояниям озера, которое уже успело стать достопримечательностью.

«Сейчас озеро лотосов в поселке Белозерном больше напоминает пересохшую лужу, чем пруд. Уникальная достопримечательность осталась, правда лотосы полностью без воды и корневищами вверх, — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Обеспокоена ситуацией и Татьяна Яненко. Флористике она посвятила всю жизнь и лотос имеет для нее особое значение. По ее словам, отсутствие воды может нанести непоправимый вред природе озера.

«Это период, когда начало вегетации должно быть. А мы видим абсолютно сухие донные отложения. Без воды лотос не живет», — отметила директор учебного ботанического сада КубГУ Татьяна Яненко.

Однако другие специалисты уверены, что такое явление носит сезонный характер. Весной и осенью уровень воды заметно снижается, иногда пруд и вовсе пересыхает. Чтобы исправить ситуацию искусственно созданному водоему требуется периодическая подпитка. Озеро является муниципальным и имеет природоохранный статус. В скором времени его начнут наполнять водой.

«Работа ведется. Знаем проблематику с лотосами, которые там находятся. Поэтому надеемся, что в конце апреля вода поступит, а лотосы будут в надлежащем состоянии», — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара Олег Шаталов.

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