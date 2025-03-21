Ученые выяснят причину аномалии в розовом озере в центре Краснодара

Специалисты из КубГУ выясняют причину необычного окраса воды в затоне Старица около улицы Фурманова. Исследованиями ученые занимаются уже несколько дней.

«Ярко-малиновый оттенок сохраняется в затоне Старица уже не первый день. По словам ученых, такое явление характерно для соленых озер. Этот же водоем пресный, такой эффект для него не типичен. Ученые предполагают, такую реакцию могли вызвать микроорганизмы», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

Вариант с химическим веществом ученые сразу отвергли. Сейчас главная задача — определить, какая бактерия дает розовый оттенок озеру. На протяжении нескольких дней они проводят лабораторные исследования с этой водой. Версия с микроорганизмами появилась после того, как жидкость прокрутили в центрифуге.

«Если это был раствор химического красителя, то с большой долей вероятности при тех оборотах, которые мы использовали, он бы остался в виде растворенного вещества, то есть химический краситель сохранился в виде единого розового раствора. Мы же получили прозрачную жидкость и клетки на дне», — объяснил доцент кафедры генетики, микробиологии, биохимии КубГУ Никита Волченко.

Он рассказал, что для чистоты эксперимента жидкость исследуют в разные условиях. Так, вместе со своими студентами он разделил воду на две группы. За состоянием одной смотрят под фитолампой. Другую добавляют в колбы, где фиксируют, как влияет на цвет уровень солености.

«Чтобы понять, под воздействие каких микроорганизмов вода окрасилась в розовый цвет, ученые из университета проводят ряд экспериментов. Для этого образцы жидкости наносят на чашки Петри с агаром — это специальное вещество для размножения бактерий. Спустя время появляются отдельные колонии микроорганизмов. Только после этого можно провести микробиологические тесты и узнать результат», — рассказала Назаренко.

Результаты ученые получат позже. Также вопрос находится под контролем правоохранителей.

«Органами прокуратуры края организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства с привлечением специалистов Росприроднадзора», — отметила и. о. старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», затон Старица неожиданно окрасился в ярко-розовый цвет в Краснодаре. О том, что вода периодически приобретает розовый оттенок, местные жители рассказывали уже несколько раз.

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